نجم ليفربول يعلق على تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي

تحدث هندرسون لاعب نادي ليفربول عن تتويج ناديه بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما. وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي عقب الانتصار على تشيلسي بنتيجة 5 - 3، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. - 3، في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة. Advertisements وقال هندرسون في تصريحات عقب المباراة " ليفربول يستحق التتويج باللقب، وكنا ننتظر هذه اللحظات الرائعة". ننتظر هذه اللحظات الرائعة". وأضاف " سعيد للغاية، لأن حلمي منذ الطفولة التتويج بالدوري الإنجليزي، وهذا من أسباب انضمامي لليفربول". يذكر ان ليفربول يمتلك 96 نقطة حتى الأن في الدوري الانجليزي ولم يتبقَ سوى جولة واحدة في المسابقة.

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