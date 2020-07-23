كلوب يكشف كواليس خلافه مع لامبارد أثناء مباراة ليفربول وتشيلسي

كشف الألماني يورجن كلوب المدي الفني لليفربول، كواليس خلافه مع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أثناء مباراة الفريقين أمس الأربعاء، والتي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: "كنت غاضبًا خلال المباراة، وكانت خطتي ألاأغضب، لقد تشاحنت مع فرانك لامبارد وأشياء من هذا القبيل، ولم أكن أنوي هذا ، و5-3 هي نتيجة مثالية لنكون صادقين".
وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي خلاف بين كلوب ولامبارد بعد أن اظهرا اللإشارات لبعضهما
يذكر أن فاز ليفربول علي تشيلسي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما علي الأنفيلد الذي شهد احتفالية عظيمة بعد اللقاء، ليرفع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي علي ملعبه، ليحقيقة لقب البريميرج للموسم الحالي.
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