كلوب يكشف كواليس خلافه مع لامبارد أثناء مباراة ليفربول وتشيلسي

كشف الألماني يورجن كلوب المدي الفني لليفربول، كواليس خلافه مع فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أثناء مباراة الفريقين أمس الأربعاء، والتي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي بي سي: "كنت غاضبًا خلال المباراة، وكانت خطتي ألا

أغضب، لقد تشاحنت مع فرانك لامبارد وأشياء من هذا القبيل، ولم أكن أنوي هذا ، و5-3 هي نتيجة مثالية لنكون صادقين".

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي خلاف بين كلوب ولامبارد بعد أن اظهرا اللإشارات لبعضهما

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، والتي ظهر فيها لامبارد وهو يحدث كلوب و له بعض الكلامات بعصبية، وككان كلوب هو من بدأ بالصياح في وجه دكة بدلالء البلوز بعد أحد الكرات خلال اللقاء.

يذكر أن فاز ليفربول علي تشيلسي بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما علي الأنفيلد الذي شهد احتفالية عظيمة بعد اللقاء، ليرفع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي علي ملعبه، ليحقيقة لقب البريميرج للموسم الحالي.