نبيل معلول: محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ

أكد التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا، أن المحترف المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب عربي في التاريخ.

وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي بشكل رسمي بعد الانتصار على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما في

الجول قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي

وقال معلول خلال تصريحات لبرنامج أوضة اللعب المذاع عبر قناة النهار: "محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، بعد الألقاب والإنجازات التي حققها مع ليفربول".

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وأوضح: "هناك بعض اللاعبين العرب مميزين، لكنهم لم يحققوا ما حققه محمد صلاح، فهو توج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العلم للأندية".

وقاد محمد صلاح ليفربول في اعتلاء منصة الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاما، بالإضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية وكأس السوبر الأوروبي في العام الماضي.