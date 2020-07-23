لامبارد: منذ عودة البريميرليج وأنا أعلم أننا سنواجه ما نواجهه الآن

علق فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، علي خسارة فريقه أمام ليفربول المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي وصاحب اللقب، مؤكدا علمه منذ عودة البريميرليج أن فريقه سيقع تحت ضغوطات للتأهل إلي دوري أبطال أوروبا العام المقبل.
وقال لامباراد في تصريحاته عبر خسارته من ليفربول : " منذ العودة إلي البريميليج واستكماله ونحن نعلم بأننا سنواجه لقاءات صعبة من أجلالتأهل لدوري أبطال أوروبا، وكان لدي شعور أنها ستصل لما نحن عليه الآن".
وأضاف متحدثا عن بوليسيتش : " هو لاعب مهم لنا وأثر بشكل كبير، ليس من السهل أن تقوم بذلك فى سنتك الأولى، كنت هنا كذلك في سنة ايدين هازارد الأولى، ومنذ العودةللدورى قدم أداء مميز للغاية، دعونا لا ننسى أنه أصيب أمام نورويتش."
ورفض لامبارد الحديث عن حارس مرمي البلوز كيبا قائلا:" لن أتحدث عن الفرديات فى لقاء سُجل علينا فيه أهداف من انهاء رائع من لاعبى ليفربول، هنالك بعض الأخطاء الفردية ولكننا قدمنا أداء جيد".
يذكر أن تلقي كيبا حارس مرمي تشيلسي خمسة أهداف في مباراتهم أمام ليفربول أمس الأربعاء والتي انتهت بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة القبل الأخيره من الدوري الإنجليزي.
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