فان دايك: تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي كان حلما.. وفخور بهذا الإنجاز

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، وذلك عقب انتصار الريدز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال فان دايك خلال تصريحات عقب المباراة، " التتويج بلقب الدوري الإنجليزي كان حلما بالنسبة لنا وتحقق، لذلك أنا فخور كوني بطل الدوري الإنجليزي".

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وأضاف " ليفربول يستحق التتويج باللقب عن جدارة ولا يمكن التشكيك في أحقيتنا

في حصد اللقب، وبفارق كبير عن أقرب منافس لنا".

وأشار " خسارتنا اللقب في العام الماضي أعطتنا دفعنا كبيرة، وكنا نشعر بحصد اللقب في هذا العام".

وكان ليفربول حسم التتويج بلقب الدوري الانجليزي من الجولة الواحدة والثلاثون، ليصبح أول نادِ انجليزي يحقق اللقب قبل نهاية المسابقة بسبعة جولات.