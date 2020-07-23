رياضة | رسالة تريزيجيه لصلاح بعد التتويج بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة تريزيجيه لصلاح بعد التتويج بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنئ اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادى أستون فيلا زميله فى المنتخب الوطني محمد صلاح بعد التتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعى تويتر صورة تجمعه مع نجم ليفربول حيث علق عليها قائلا:"تهانينا أخي على الفوز بلقب البريميرليج".

يذكر أن صلاح قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " مع فريقه ليفربول عقب فوز الريدز بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتبقي جولة واحدة فقط على نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم سوف تلعب جميع مباريتها يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.