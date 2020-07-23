رياضة | رضا عبد العال لـ "الخليج 365 الرياضي": عودة الدوري لحساب مين.. وكل ده تهريج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال لـ "الخليج 365 الرياضي": عودة الدوري لحساب مين.. وكل ده تهريج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث رضا عبد العال ناديي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، عن عودة الدوري الممتاز بالوقت الحالي في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد .
وقال رضا عبد العال في خاصةلـ "الخليج 365 الرياضي" :" عودة الدوري قرار خاطئ بالطبع ولا أعلم لمصلحة من، وهل بعد إصابة 18 لاعبًا وإصابة المدير الفني سيبدأ الدوري في ميعاده، وأنا أري أنه يوجد عدم مسئولية في اتخاذ هذا القرار، ويوجد أشخاص لا يريدون استقرار الدولة".
وأضاف :" عودة الدوري مستحيلة ويجب بدأ دوري جديد في شهر 10 وإلغاء هذا الموسم، وفي وقت ماضي تم إلغاء الدوري في سنه ٢٠١٢ أو ٢٠١٣ وليست مضلعة".
وأتم تصريحاته قائلًا :"أقول لاتحاد الكرة تريدون اعطاء الدوري للأهلي فليحصل عليه، لكن هل يعقل أن تلعب دور تاني سيصل لـ ٣ لشهر"، وتساءل أين الدوري الجديد، بالإضافة إلى قيد اللاعبين الجدد أفريقيًا ومحليًا، وهناك أندية ستاخذ أموال وفرق لن تأخذ، لكن يجب أن يبقي الدوري كما هو عليه ونبدأ دوري من جديد".