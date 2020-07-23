رياضة | ستاد القاهرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ستاد القاهرة يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الاستاد اصبح جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام سبتمبر المقبل

وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ستاد القاهرة في أفضل حالة له في الوقت الحالي وجاهز لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، فالملعب جاهز لاستضافة مباريات الدوري الممتاز كما هو جاهز لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية".

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وتابع: "انتهينا من زرع العشب الصيفي وأرضية الملعب في أبهى صوره حاليا، بالاضافة الي ان الصالة المغطاة في ستاد القاهرة ستكون الصالة الرئيسية لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد وينقصها فقط بعض أعمال الصيانة والتطوير، وذلك رغم الصالات الجديدة التي يتم تشييدها في برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نفس الدور.