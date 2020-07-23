رياضة | تطورات جديدة بشأن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن إصابة مختار مختار بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمس الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري عن إصابة 18 فرد داخل نادى الانتاج الحربي بفيروس كورونا.

وكشف خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن حالة مختار مختار، المدير الفني للفريق، مستقرة حتي الآن بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا".

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وقال مهدي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "جميع لاعبي الإنتاج الحربي فى عزل انتظارًا لخضوعهم لمسحة ثانية صباح غدًا، ومختار مختار بصحة جيدة وأجريت اتصالًا به اليوم للإطمئنان عليه".

وأضاف: "لا نستطيع اللعب بفريق الناشئين بطولة الدوري بسبب عدم عودتهم للتدريبات حتى الآن، ولدينا 18 حالة كورونا ولكن تم إبلاغنا بإعادة المسحة".