شكرا لقرائتكم محمد عادل: أشعر بفوز المقاولون بكأس مصر وختام الدوري بالمربع الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أنه يشعر بتحقيق الفريق الموسم الحالي للقب كأس مصر.

وأضاف محمد عادل خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أشاهد في حياتي مدرب في المقاولون العرب مثل عماد النحاس حالياً وحسن شحاتة سابقاً خاصة وأن الأول مازالت كلماته نضعها في أذاهنا وهي التي أكد فيها رغبته في العمل على رأس الجهاز الفني للفريق لعمل شيء مع النادي".

وتابع محمد عادل، أن عماد النحاس لم يتحدث في راتبه نهائياً حتى أنه كمشرف على الفريق وضع لائحة جيدة للغاية في الفريق لم يكن يتوقع أن تحدث وهي التي تخص تحقيق الانتصارات المتتالية وهو ما حدث معه لأول مرة أن يفوز الفريق 6 مباريات على التوالي".

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وقال المشرف العام على فريق المقاولون العرب: "الأرزاق لا يعلمها الا الله فعندما ابى النحاس أن يحدد راتبه في المقاولون العرب بات يحصد مكافآت كبيرة من نتائجه التي لم يكن أحد يتوقعها".

واستطرد محمد عادل الحديث قائلاً: "إذا لم يحالفنا التوفيق في كأس مصر الموسم الحالي بالطبع نطمح في انهاء الدوري ضمن المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز وهو سيكون انجاز لمجموعة اللاعبين والجهاز الفني والذي سيؤهلنا الى بطولات أفريقيا".