شكرا لقرائتكم مصدر بـ "كاف" يؤكد رفض الاحتجاج المقدم من اتحاد الكرة على نظام الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" أنه لن يتم قبول الاحتجاج الذى تم تقديمه من جانب اتحاد الكرة المصرى مؤخرا، على نظام الكونفدرالية الافريقية واقامة المباراة النهائية فى المغرب رغم وجود فريقين مغربيين فى قبل النهائى وهما نهضة بركان وحسنية أغادير وتأكد وجود أحدهما فى المباراة النهائية.

وأوضح المصدر ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف- قرر اسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب قبل أن تتضح الصورة بشان الدور قبل النهائى ووصول نهضة بركان وحسنية اغادير، مشيرا الى أن الكاف ارسل منذ عدة أشهر خطابات لجميع الاتحادات الاهلية فى افريقيا يطلب منها تقديم طلب استضافة نهائى دورى الابطال او الكونفدرالية ولكن لم تقدم مصر طلبا رسميا، وقرر الكاف وقتها اسناد نهائي دوري الابطال الى الكاميرون قبل الاعتذار، بينما اسند للمغرب نهائى الكونفدرالية لذا لن يتم قبول الاحتجاج المصرى ولن يتم نقل نهائى الكونفدرالية لبلد محايد.

فيما أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".