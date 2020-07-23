عيسى هلال يتفقد اتحاد كلباء ويلتقي لاعبي الفريق الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء : نزار جعفر

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بزيارة تفقدية لنادي اتحاد كلباء، في إطار اهتمام المجلس بالأندية وبحث احتياجاتها، حيث كان في استقباله علي كانو اللوغاني، رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة.

وقام رئيس المجلس بتفقد النادي ومنشآته، فضلاً عن متابعة بعض تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وعقد اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني لحثهم على بذل مزيد من الجهد للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل إدارة الشركة، وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية.

وأعرب اللوغاني في مستهل الزيارة عن تهانيه إنابة عن أسرة النادي، إلى عيسى هلال، على تعيينه رئيساً للمجلس الرياضي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً حرص إدارة اتحاد كلباء على تقديم كل أوجه التعاون لتحقيق كافة الأهداف المشتركة، والعمل معاً على تنفيذ استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، للنهوض بأندية الإمارة من جميع النواحي.

وتوجه عيسى هلال بثنائه على ما تم تقديمه من جهد في الموسم الماضي، مؤكداً وجوب رفع سقف الطموحات في الموسم المرتقب عطفاً على ما قامت به إدارة شركة كرة القدم من خلال التجديد مع المدرب خورخي داسيلفا، والتعاقد مع أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب. وحث رئيس المجلس اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم عبر العمل الجاد والظهور المشرف في البطولات.