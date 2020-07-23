«السرب 80» يغرد منفرداً بقمة 22 قدماً ويتصدر الترتيب العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرد القارب «السرب 80»، لمالكه الحر راشد المهيري، وبقيادة النوخذة راشد أحمد المهيري، وحيداً في قمة الترتيب العام لسباقات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وشملت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فئتين، الأولى للشباب دون 18 عاماً، والثانية للناشئين دون سن 16 عاماً، في إطار الخطط لتأهيل أجيال المستقبل للمشاركة في السباقات الكبيرة التي تخص فئتي القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وظفر طاقم القارب «السرب 80» الذي شارك بمجموعة من العناصر الواعدة في فئة الشباب، بالمركز الأول للترتيب العام، بجدارة، بعد نجاحه في جمع 6 نقاط وضعته على قمة الترتيب العام بعدما ظل القارب يقتحم منصة التتويج متوجاً مشاركته في الجولتين الأولى والثانية بالحصول على المركز الثالث فيهما تباعاً، ليكون حصاده مع نهاية الموسم الجلوس على قمة الترتيب العام.

ونافس القارب «السرب 80» على صدارة الترتيب العام على مدار الجولتين أكثر من قارب، وكان أبرز المنافسين القارب «داحس 18» بقيادة النوخذة عبدالرحمن عبدالله المرزوقي الذي كان قريباً أيضاً من الصدارة، وحل وصيفاً في الترتيب العام برصيد 8 نقاط، بعدما حصل على المركز الرابع مرتين تباعاً في الجولتين الأولى، والثانية.

وحصل طاقم القارب «إقلاع 118» بقيادة النوخذة سيف إبراهيم المرزوقي على المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 10 نقاط حصدها بالفوز بالمركز الأول للجولة الأولى والحصول على المراكز التاسع في الجولة الثانية، وفي بقية المراكز حل رابعاً القارب «مرعب 31» بقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي، برصيد 11 نقطة.

وجمع طاقم القارب «السرب 80» بقيادة النوخذة راشد احمد راشد المهيري من مشاركته في الجولتين 1 و2 من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، 6 نقاط من حلوله في المركز الثالث في السباقين تباعاً ليظفر بصدارة الترتيب العام.