شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يساند محمد حمدى زكى بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى على الاتصال بلاعبه محمد حمدى زكى مهاجم الفريق لمساندته بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، وحرص جوميز على مطالبة لاعبه بتنفيذ اجراءات العزل المنزلى والبروتوكول الطبى للتعافى سريعًا من الاصابة والعودة للتدريبات فى أقرب فرصة، وتقرر خضوع محمد حمدى زكى للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش حتى يستعيد عافيته فى أقرب فرصة من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، وأعلن محمد حمدي زكي إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الخاصة بالفيروس وظهرت نتيجتها ايجابية .

وكشف محمد حمدي زكي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اصابته بكورونا قائلاً: "الحمد لله على كل شىء إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن محمد مخلوف لاعب الوسط تعرض لكدمه فى كاحل القدم.

جاء ذلك على هامش الودية التى جمعت الدراويش مع نادى مصر وانتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف وفترة غيابه قد تمتد إلى أسبوع، وأشار طبيب الاسماعيلي إلى أن عمر الوحش لاعب الوسط خضع لجراحة بسيطة استلزمت 3 غرز له فى الرأس، بينما عانى محمد صادق صانع الألعاب من كدمة بسيطة لن تمنعه من التواجد فى التدريبات، وأوضح طبيب الإسماعيلي، حديثه بأن محمد الشامى جناح الفريق سينضم للتدريبات الجماعية نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

وفي وقت سابق، أكد محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق في أعقاب اللقاء الودي ضد نادي مصر، أن الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفني والبدني للاعبين. وأضاف: "التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة".

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وواصل: "حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز”.

واختتم مدرب الدراويش: "نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمي والذى يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول".

ويذكر أن الإسماعيلي قد خسر وديًا، بهدف نظيف أمام نادى مصر، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.