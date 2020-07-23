شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور فى رسالة غامضة: "كل بنى ادم له طاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، رسالة غامضة علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " مضمونها : كل بني ادم له طاقة، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول سبب الرسالة خاصة أنه نشرها في الساعات الأولي من صباح اليوم .



خالد الغندور

من ناحية أخري قال خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك إن الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للأهلي والمنتخب، رفض ضم النجم الغاني عبيدي بيليه للأهلي قبل احترافه في أوروبا بسبب طول قامته، وقال الغندور في حضور عصام مرعي نجم الزمالك الأسبق إن الكرة المصرية شهدت تواجد عدد كبير من نجوم الكرة الافريقية الكبار في الأندية المصرية، مثل بيل أنطوان حارس مرمي المقاولون العرب .

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كما أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق ان مسابقة الدوري هذا الموسم في حالة استكماله فانه لن لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل بسبب مباريات الكأس وبطولة أفريقيا بعد استقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " علي خوض مباريات الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وقال خالد الغندور في تصريحاته لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، مضيفا ان 18 لاعبا حتى الآن أصيبوا بفيروس كورونا في فريق واحد قائلا : مش عارف الدورى هيتلعب ازاى، كما أكد الغندور انه سعيدا لعودة النشاط الرياضى ويتمني ان يتحدث الإعلامي الرياضي في الوقت الحال يتحدث في كرة القدم والابتعاد عن التصريحات التي ظهرت مؤخرا وتحمل هجوما علي زملائهم وكل عناصر اللعبة.