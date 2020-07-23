شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة «‏للكبار فقط».. شادي محمد يدخل على خط الجدل حول لقب «نادي القرن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل شادي محمد، القائد التاريخي لفريق الكرة بنادي الأهلي، على خط الجدل الدائر حول لقب «نادي القرن» بين ناديي الأهلي والزمالك.

ونشر شادي محمد صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» وهو يحمل عددًا من الميداليات الذهبية التي تُوج بها مع الأهلي قاريًا.

وعلق شادي محمد على الصورة قائلًا: «ما شاء الله، لما كل ده ومش نادي القرن طيب يبقى مين! أقسم بالله دي نصف الميداليات، صورة للكبار فقط».

كان الزمالك أعلن عن سعيه لتقديم ملف تظلم للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لإعلان أحقيته في لقب نادي القرن الأفريقي، الذي منحه «كاف» للأهلي قبل 20 عاما.

منشور شادي محمد على «فيسبوك»