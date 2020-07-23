شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل مع «إعلام المصريين»: ما يحدث مع قناة الزمالك «مهزلة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك «مهزلة» تحدث مع قناة النادي الرسمية، مشددا على أنه لن يفوت الأمر.
وقال مرتضى في مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك: «سأجتمع مع مجموعة إعلام المصريين الجمعة المقبل، والقناة ملك لنادي الزمالك، وهم يساعدوننا في إدارتها».
وأضاف: «هذه رسالة مني لمن يهمه الأمر، وأدعو لاجتماع عاجل مع مسئولي إعلام المصريين يوم الجمعة المقبل في الرابعة عصرا».
وأنهى تصريحاته قائلًا: «ما حدث مهزلة، ولن أترك الأمر يفوت أبدا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
89,745
-
تعافي
30,075
-
وفيات
4,440
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل مع «إعلام المصريين»: ما يحدث مع قناة الزمالك «مهزلة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.