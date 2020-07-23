شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو لاجتماع عاجل مع «إعلام المصريين»: ما يحدث مع قناة الزمالك «مهزلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك «مهزلة» تحدث مع قناة النادي الرسمية، مشددا على أنه لن يفوت الأمر.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك: «سأجتمع مع مجموعة إعلام المصريين الجمعة المقبل، والقناة ملك لنادي الزمالك، وهم يساعدوننا في إدارتها».

وأضاف: «هذه رسالة مني لمن يهمه الأمر، وأدعو لاجتماع عاجل مع مسئولي إعلام المصريين يوم الجمعة المقبل في الرابعة عصرا».

وأنهى تصريحاته قائلًا: «ما حدث مهزلة، ولن أترك الأمر يفوت أبدا».