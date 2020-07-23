شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف عن اسم نادي رفض ضمه قبل الانتقال للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور إنه ذهب للاختبار في نادي «المقاولون العرب» خلال فترة الناشئين عقب تألقه مع نادي مدينة نصر.
أضاف في تصريحات تليفزيونية: «ذهبت للاختبار في المقاولون، وكان الفريق وقتها يتبع سياسة ضم لاعبين من أصحاب البنيان القوي، وفوجئت بتدريبات بدنية غريبة».
وواصل: «المقاولون رفض ضمي وحزنت بشدة آنذاك، قبل أن يعلن الزمالك ضمي بعدها بعام واحد، ومن ثم اللعب بقميص منتخب مصر».
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