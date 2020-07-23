شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بلقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه في قمة الفرح والسعادة بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه كان يتمنى وجود الجمهور في الملعب من أجل الاحتفال معهم باللقلب الغائب منذ 30 عاما.

وأضاف «صلاح» في تصريحات بعد المباراة أن اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة له، وبالنسبة للفريق، مضيفاً ضاحكاً: «الكأس تقيلة، بس نقدر نشيلها»، موجهاً وعده للجماهير بأنهم سيحتلفون معهم بالقلب مرة أخرى الموسم المقبل.

وعن كونه أول مصري يحقق لقب الدوري الإنجليزي، قال صلاح إنه فخور بهذا الإنجاز كما كان فخورًا بتحقيقه لدوري أبطال أوروباً في الموسم الماضي، إلى جانب فوز فريقه بكأس العالم للأندية أيضاً.

وعن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، أكد صلاح أنه نتاج التعب والاجتهاد، وأنهم كانوا يأخذون كل مرحلة بمرحلتها وبالتالي استطاعوا الفوز باللقب وإسعاد الجماهير على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجماهير.

وارتدى محمد صلاح علم مصر أثناء تتويجه هو وزملائه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، حيث صعد صلاح المنصة وتسلم الميدالية الذهبية، مرتدياً علم مصر حول رقبته.

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