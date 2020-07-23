شكرا لقرائتكم عامر: تجربة محمد صلاح لن تتكرر في الكرة المصرية.. وكهربا أسوأ صفقة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عامر نجم الأهلي السابق أنه كان أغلى صفقة للأهلي في عام 1977 بقيمة 7500 جنيه، مشيرا إلى أن السيرة الذاتية للمدرب ليست كلام فارغ لأن المدرب مجموعة نجاحات ومجموعة خبرات وبصمات، مشيرا إلى أنه نجح في تجربته بقطاع الناشئين في الأهلي.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: أحد اللاعبين الكبار حاول إقناع محمد صلاح بترك المقاولون والرحيل إللى أوروبا، مضيفا: تجربة محمد صلاح لن تتكرر في الكرة المصرية.

تابع: أفضل بقاء وليد أزارو مع الأهلي، و الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم بخلاف عودة وليد أزارو، مؤكدا أن علي معلول أهم لاعب في الأهلي حاليا، كما أن الأهلي لا يحتاج لضم لاعب وسط بعد رحيل حسام عاشور.

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شدد على أن كارتيرون قادر على التتويج ببطولة افريقيا مع الزمالك، مشيرا إلى أن أسوأ صفقة للأهلي هي كهربا بسبب عصبيته، مضيفا: من رأيي أن رمضان صبحي يبقى في المكان الذي أعاده للتألق وهو الأهلي.

وعن الأنسب لقيادة الأهلي في المستقبل أكد أن عماد النحاس هو الأنسب لقيادة المارد الأحمر في الفترة القادمة، متمنيا عودة ناصر ماهر وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان للأهلي في الموسم المقبل.