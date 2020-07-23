شكرا لقرائتكم عماد النحاس يروي كواليس انتقاله للأهلي وثورة ثابت البطل عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أن الأجيال واللاعبين التي رحلت عن النادي الإسماعيلي جميعها جاءت لسبب واحد، وأضاف عماد النحاس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: "جميع اللاعبين رحلوا سواء محمد بركات أو سيد معوض وأنا وشريف عبد الفضيل وجميع اللاعبين في كل الأجيال بسبب عدم قدرة النادي ماليا ورغبته في توفير سيولة مالية للصرف على النادي في الفترة التي تليها.

وقال مدرب المقاولون العرب، إن الحمل بالكامل يتم القاءه على اللاعب بالرغم من أن إدارات النادي تتحمله بالكامل خاصة وانهم لم يفكروا على مدار هذا التاريخ الطويل أن يوفروا الموارد اللازمة للحفاظ على الفريق وقوامه للحصول على البطولات خاصة وان الدراويش امتلكوا العديد من اللاعبين التاريخيين في كل السنوات الماضية.

وتحدث عماد النحاس عن بداياته مع الدراويش قائلاً: "كانت نقلة كبيرة للغاية تلك التي لعبت فيها للدراويش فهناك فارق بين اللعب لنادي (أسوان) الذى يحارب على الهبوط، والانتقال منه لآخر يسعى للتويج بالألقاب فالفكر والرغبة والطموح مختلفين نهائياً".

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وتحدث عماد النحاس عن انتقاله للأهلي، قائلا: إنه تلقى عروضاً من الأهلي والزمالك لكنه احترم تعاقده مع الإسماعيلي وأنه عندما رحل إلى النصر السعودي على سبيل الإعارة وعاد لم أوقع على أي ورقة نهائياً وأنني تحدثت في منزل عدلي القيعي مع محمود الخطيب تليفونياً وسافرت بعدها إلى السعودية.

وتابع عندما عدت من السعودية تحدثت مع ماهر همام في 2004 وهو مدرب عام للفريق وبالفعل تحدث مع الخطيب وأنه فوجئ بلقائه مع القيعي مجدداً وبدأ يتفاوض معي واندهشت وأبلغته أنني جئت للتوقيع وبالفعل وقعت بعدها لكن كان هناك خلاف على الاتفاق المالي وقتها لكنه انتهى.

وأوضح عماد النحاس، أن ثابت البطل وقتها قام بموقف لا يمكن أن أنساه في الفترة نفسها عندما بدأت الحصول على المقدم وجدت أن الأموال التي تم رصدها ليس هي فتحدثت معه وقتها لكنني فوجئت بثورة منه عليا حتى عاد للإدارة وتفهم أنني كنت على حق وتم حل الأمر بالكامل.