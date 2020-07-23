شكرا لقرائتكم خالد الغندور فى رسالة غامضة: كل بنى آدم له طاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، رسالة غامضة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مضمونها: كل بنى آدم له طاقة، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول سبب الرسالة خاصة أنه نشرها فى الساعات الأولى من صباح اليوم.





من ناحية اخرى قال خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للأهلى والمنتخب، رفض ضم النجم الغانى عبيدى بيليه للأهلى قبل احترافه فى أوروبا بسبب طول قامته، وقال الغندور فى حضور عصام مرعى نجم الزمالك الأسبق أن الكرة المصرية شهدت تواجد عدد كبير من نجوم الكرة الافريقية الكبار فى الأندية المصرية، مثل بيل أنطوان حارس مرمى المقاولون العرب .

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كما أكد خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق أن مسابقة الدورى هذا الموسم فى حالة استكماله فانه لن لن ينتهى قبل شهر نوفمبر المقبل بسبب مباريات الكأس وبطولة أفريقيا بعد استقرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " على خوض مباريات الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا بنظام الذهاب والإياب.

وقال خالد الغندور فى تصريحاته لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن اللجنة الخماسية كانت واخدة قرار بإلغاء الدورى لكن الدولة أصرت على استكماله، مضيفا أن 18 لاعبا حتى الآن أصيبوا بفيروس كورونا فى فريق واحد قائلا : مش عارف الدورى هيتلعب ازاى، كما أكد الغندور انه سعيدا لعودة النشاط الرياضى ويتمنى أن يتحدث الإعلامى الرياضى فى الوقت الحال يتحدث فى كرة القدم والابتعاد عن التصريحات التى ظهرت مؤخرا وتحمل هجوما على زملائهم وكل عناصر اللعبة.