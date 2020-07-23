شكرا لقرائتكم النحاس: لم أتدخل في انتقال طاهر طاهر للأهلي وإمكاناته تؤهله للعب أساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أنه لم يتدخل في صفقة طاهر محمد طاهر الذي تم انتقاله للأهلي مقابل 25 مليون جنيه و20% من عائد بيعه لأوروبا.

وقال عماد النحاس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس، إن اللاعب تحدث معه من الموسم الماضي وأبدى رغبته في اللعب للقلعة الحمراء خاصة أن الإصابة صعبت من رغبته في الاحتراف الخارجي.

وتحدث عماد النحاس، عن أن طاهر محمد طاهر جدد تعاقده على بياض مع المقاولون العرب حبا في النادي رغم العروض التي تلقاها الموسم الماضي والحالي وأنه عندما تلقى عرض الأهلي تحدث معي وأكدت له أنها خطوة مهمة له خاصة في ظل رغبته في خوض تحدي جديد.

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وشدد عماد النحاس، على أن طاهر محمد طاهر لاعب بصفات أوروبية وهو ما أكدته للاعب وأن إمكانات اللاعب تؤهله للعب في الأهلي بشكل أساسي ويجيد في الجبهة اليسرى أكثر من اليمنى وأن سر عصبيته هي الغيرة على الفريق الذي يلعب له وعامل السن ولكن الأمر سيتطور للأفضل خلال الفترة المقبلة.

وعن مرحلة المقاولون العرب أكد عماد النحاس أنه تولى المهمة وكان مرشحاً مع عدد من الفرق وأنه لم يشترط ماليا على النادي وأنه أكد أنه أبلغ مسئولي النادي أنه يرغب في العمل بنادي في حجم ذئاب الجبل وتاريخه الطويل والحمد لله هذا الرد كان السبب في قيادة الفريق رغم ترشيح اسم قبلي لكن الإدارة اختلفت معه على الأمور المالية وقتها.