شكرا لقرائتكم عماد النحاس: هدفنا التواجد بالمربع الذهبي مع نهاية الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، أن هدف فريقه هو الحفاظ على تواجده بين الأربعة الكبار في بطولة الدوري المصري الممتاز، وقال عماد النحاس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس إنه يأمل في ان يواصل الفريق نتائجه التي يقدمها في البطولة رغم الاعتراف بصعوبة المنافسة على المراكز الأولى لقوة المنافسين.

وتحدث عماد النحاس عن انه أنهي الدور الأول في المركز الثاني بعدما استطاع أن يقدم نتائج مميزة إلا أنه يعي حجم الصعوبات التي تواجهه خاصة أنه كفريق ونادي طالب بعودة النشاط الكروي أو منحه حق المشاركة في دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وأشاد مدرب المقاولون العرب، بدور الدولة في عودة النشاط الكروي، مشدداً على أن الجهود المبذولة كبيرة للغاية في استعادة الحياة العامة في ظل حالة عدم الرؤية الواضحة للفيروس.

Advertisements

وأشار عماد النحاس، إلى أنه ليس مستحيلا المنافسة مع الأهلي على لقب بطولة الدوري المصري لكنه صعب خاصة وان فارق النقاط، وهذا حدث مع القلعة الحمراء الموسم الماضي فكان الفريق بعيداً عن اللقب بشكل كبير لكنه عاد وبقوة.

واستطر رغم صعوبة المنافسة إلا أنه سيوجد صراع شديد من قبل الأندية التي تريد التواجد ببطولة أفريقيا وحاجة كل منهما في الحفاظ على حظوظها خاصة وان البعض يريد المشاركة في دوري ابطال أفريقيا تحديداً.