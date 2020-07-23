شكرا لقرائتكم نبيل معلول: نصحت علي معلول بأن اللعب للأهلي أفضل من أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المدرب التونسي نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا، أنه لديه ثقة كبيرة في تحقيق النجاح مع المنتخب السوري، وعن مستوى علي معلول مع الأهلي قال المدرب التونسي في تصريحات تليفزيونية، أنه قام بتحفيز علي معلول للانتقال إلي صفوف النادي الأهلي، موضحا: "أخبرت على معلول أن اللعب مع النادي الأهلي أفضل من أوروبا ".

وأكد نبيل معلول، أن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك لدية مرونة تكتيكية للتحرك بين مراكز خط وسط الملعب.

وتابع: تجربة الثنائى على معلول لاعب فريق الاهلى و فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك ناجحة بنسبة 100% عقب الاداء الذى ظهروا عليه خلال بطولة الدورى المصرى و البطولة الافريقية و حصد العديد من البطولات المحلية و الافريقية".

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وكشف نبيل معلول في حال عرض عليه تدريب القطبين، فإنه يفضل تدريب الأهلي على تدريب الزمالك بسبب صعوبة التعامل مع مرتضى منصور بجانب استقرار الأهلي ونجاحه على الصعيد المحلي والقاري.

واعتبر معلول أن محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها وأهمها الثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

وقال معلول، أن المنافسة في الدوري الإنجليزي وصعوبة تسجيل الأهداف من الأشياء التي تجعل محمد صلاح لاعبا فريدا، متمنيا أن يأتي لاعبون عرب يحققوا إنجازات ونجاحات صلاح.