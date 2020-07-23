شكرا لقرائتكم عماد النحاس: عيب لما حد يتهمنا بالتفويت للأهلي أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه من العيب اتهام أي مدرب سواء منتمي للأهلي أو الزمالك التفويت لصالح ناديه القديم.

وقال عماد النحاس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس إن الحديث بالطبع غير منطقي خاصة وانه يصدر من مسئولين وليس أي فرد آخر مشدداً على أنه لا يريد الرد عليه نهائياً لكنه يحزنه بشدة.

أوضح مدرب المقاولون العرب أن أي مدرب في الدوري المصري يمنى النفس بمواجهة الأهلي أو الزمالك لتلميع نفسه وتحقيق نتيجة إيجابية مثلما يفعل اللاعبين في هذه المواجهات لذلك أحزن بشدة من هذه الاتهامات التي توجه لنا، كما أنني فزت على الأهلي في أصعب وقت ممكن عندما كان في أشد الحاجة لتحقيق الفوز، وتأجيل مباراة الدور التاني (موسم 2019-2020) صنع لنا مشكلة لأننا لعبنا وسط فترة الإعداد للموسم الجديد

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وأوضح عماد النحاس ان تجربة نادي أسوان فهي وش الخير عليا سواء كنت مدرب أو لاعب فهي التي شهدت انتقالي كمحطة أولى من انتقالي بعد بداية في مغاغة عندما تعاقدوا معي في 96 ومن بعدها وظللت معهم في موسمين وتركت الفريق في الثالث.

ونفس الحال كمدرب بعدما توليت المهمة بعد رحيلي عن قطاع الناشئين في الأهلي عقب تولي محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء والحمد لله بعدما حصلت على كل الخبرات الكافية في دراسة علم التدريب حتى استطعت الصعود بالفريق للدوري الممتاز وفي الموسم التالي البقاء داخل البطولة الأقوى في مصر.