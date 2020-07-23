شكرا لقرائتكم نبيل معلول: لو عُرض عليَّ تدريب القطبين سأختار الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نبيل معلول مدرب منتخب تونس السابق، والمنتخب السوري الحالي، أنه في حال عرض عليه تدريب القطبين، فإنه يفضل تدريب الأهلي على تدريب الزمالك بسبب صعوبة التعامل مع مرتضى منصور بجانب استقرار الأهلي ونجاحه على الصعيد المحلي والقاري.

واعتبر معلول أن محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققها وأهمها الثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية.

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وقال معلول في تصريحات تليفزيونية، أن المنافسة في الدوري الإنجليزي وصعوبة تسجيل الأهداف من الأشياء التي تجعل محمد صلاح لاعبا فريدا متمنيا أن يأتي لاعبون عرب يحققوا إنجازات ونجاحات صلاح.

وعن اللاعبين التوانسة في الدوري المصري أبدى معلول سعادته بمستوى اللاعبين وفي مقدمتهم على معلول وساسي معتبرا أن ما يقدمونه في الدوري مع الأهلي والزمالك شيء يستحق التقدير بعدما أصبحوا كائز أساسية مع فرقهم.