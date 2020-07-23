شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب السابق: تقصير أطباء الأندية سبب زيادة حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوضح طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد تقصير من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم حيث طالبت الاندية بعمل الاشتراطات الاحترازية لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر لها 6 أغسطس المقبل ولكن تم تجاهلها من قبل الاجهزة الطبية فى الاندية وعدم متابعة اللاعبين بشكل جيد .

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.