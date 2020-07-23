اخبار الرياضه

مبابي يؤكد البقاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يؤكد البقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كيليان مبابي الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده فرنسا، بقاءه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الموسم المقبل «مهما حصل» على الرغم من الشائعات المتعلقة بشأن مصيره.
وقال مبابي بين شوطي مباراة فريقه الودية ضد سلتيك: أنا جزء من مشروع للعام الرابع، إنه العيد الخمسون للنادي وهو تاريخ هام له، لأنصاره وللجميع وبالتالي سأكون هنا مهما حصل.
وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف الإسباني لكن رئيس الأخير فلورنتينو بيريز أكد الاسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم اي صفقات كبيرة هذا الصيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يؤكد البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا