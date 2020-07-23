مبابي يؤكد البقاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كيليان مبابي الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده فرنسا، بقاءه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الموسم المقبل «مهما حصل» على الرغم من الشائعات المتعلقة بشأن مصيره.

وقال مبابي بين شوطي مباراة فريقه الودية ضد سلتيك: أنا جزء من مشروع للعام الرابع، إنه العيد الخمسون للنادي وهو تاريخ هام له، لأنصاره وللجميع وبالتالي سأكون هنا مهما حصل.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني لكن رئيس الأخير فلورنتينو بيريز أكد الاسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم اي صفقات كبيرة هذا الصيف.