شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يؤكد البقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كيليان مبابي الفائز بكأس العالم في صفوف منتخب بلاده فرنسا، بقاءه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الموسم المقبل «مهما حصل» على الرغم من الشائعات المتعلقة بشأن مصيره.
وقال مبابي بين شوطي مباراة فريقه الودية ضد سلتيك: أنا جزء من مشروع للعام الرابع، إنه العيد الخمسون للنادي وهو تاريخ هام له، لأنصاره وللجميع وبالتالي سأكون هنا مهما حصل.
وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني لكن رئيس الأخير فلورنتينو بيريز أكد الاسبوع الماضي أن فريقه لن يبرم اي صفقات كبيرة هذا الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مبابي يؤكد البقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.