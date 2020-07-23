شكرا لقرائتكم خبر عن تألق ودي لسان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق باريس سان جيرمان الفرنسي تجربة أخيرة ناجحة للاستحقاقات التي تنتظره في الأسابيع المقبلة؛ بفوزه الساحق على سلتيك الاسكتلندي 4-صفر. وسجل مبابي ونيمار وهيريرا وسارابيا أهداف الفائز.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا ضد سانت اتيان في 24 يوليو الحالي، ونهائي كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 أغسطس المقبل.

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