ضوء أخضر للدوري الصيني

منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي لكرة القدم السبت، بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجة جميعها سلبية.

وأوضحت رابطة الدوري السوبر الصيني أن 1870 شخصاً بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف «كوفيد-19» بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين المخصصين لاستكمال الموسم. وأكدت الرابطة أن كل نتائج الفحوص كانت سلبية.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية، سيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.

ودخل أفراد الأندية ال16 اعتباراً من مطلع الأسبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو القريبة من شنغهاي (شرق)، تحضيراً لانطلاق الموسم هذا السبت.

وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين، حيث سيلزمون بالبقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية. وكجزء من الإجراءات المتخذة لخلق «فقاعة» آمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.

وتقام كل المباريات من دون جمهور.