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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتالانتا يستعيد الانتصارات تاريخ النشر: 23/07/2020 استمع استعاد أتالانتا نغمة الانتصارات إثر تغلبه على ضيفه بولونيا 1-صفر في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويتأخر أتالانتا بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يلتقي اودينيزي اليوم الخميس، وهو كان حقق ستة انتصارات توالياً منذ استئناف الدوري إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتعادل مع يوفنتوس 2-2 ثم مع فيرونا 1-1 في المرحلتين الأخيرتين.

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