مسافي يتعاقد مع محمد عثمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علي البيتي: رأس الخيمة

أعلن نادي مسافي التعاقد مع حارس المرمى المخضرم محمد عثمان باروت (33 عاماً) لتمثيله في الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعقد لمدة عام واحد.

وكان محمد عثمان باروت يلعب في الموسم الماضي مع نادي البطائح، كما سبق وأن لعب في ناديي اتحاد كلباء ودبا الحصن.

ويرغب مسافي في تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل، بعد أن دعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين الجيدين، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب عبدالغني نوح.

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