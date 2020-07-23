شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول المقاتلين من 18 دولة للمشاركة في بطولة المحاربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، تحضيراتها لانطلاق النسخة الثانية عشرة، يوم 31 يوليو الجاري، بمشاركة 22 مقاتلاً من 18 دولة حول العالم، بصالة جوجيتسو ارينا.

وتستهدف اللجنة المنظمة وممثليها من شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية لاتحاد الجوجيتسو، استثمار هذا الحدث الدولي الكبير في تعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق المنافسات، اكتمل وصول المقاتلين والفرق الفنية المساعدة من خارج الدولة، في ظل إجراءات صحية صارمة تتضمن الخضوع لثلاث فحوص طبية، وفترة حجر صحي، قبل الانضمام للمعسكر التدريبي والمشاركة في فعاليات البطولة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المقاتلَين الإماراتيين أحمد الدرمكي ويوسف الحوسني، ويأمل الثنائي الوطني في التألق مجدداً كما حدث في النسخة السابقة بفوزهما باستسلام خصمهما في الجولة الأولى.

ويجمع النزال الرئيسي في وزن الخفيف بين البرازيلي المحترف برونو ماتشادو (13 فوزاً - 9 هزائم) الذي قدم أداء مميزاً في كافة نزالاته بالنسخ السابقة من البطولة، ضد الأمريكي مايك سنتياجو (22 فوزاً - 13 هزيمة) للفوز بلقب بطل محاربي الإمارات، كما يعود بطل محاربي الإمارات الحالي لوزن الريشة، الكوري دو جيوم لي للدفاع عن لقبه ضد الروماني صاحب السجل الاحترافي النظيف الكساندرو شيتوران. كما يشارك أيضاً الأمريكي ترافيس فلتون الملقب بـ«الرجل الحديدي» صاحب أكبر سجل احترافي في العالم وأكثر المقاتلين خبرة في فنون القتال المختلطة بمجموع 312 نزالاً (257 فوزاً - 55 هزيمة) على مدار 24 عاماً من مسيرته الاحترافية؛ حيث يواجه الأمريكي كريس بارنيت (20 فوزاً - 6 هزائم) مقاتل يو اف سي الأسبق.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المنظمة للبطولة يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً «عن بعد» للإعلان عن تفاصيل البطولة، بمشاركة الإعلاميين وجميع المقاتلين.

وأكد فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة مدير عام شركة بالمز الرياضية، أن النسخة 12 من البطولة تأتي لاستكمال النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الماضية، وخصوصاً تلك التي أقيمت بدون جمهور في ظل فترة توقف النشاط الدولي، وخرجت بأفضل صورة؛ حيث تابعها مئات الملايين حول العالم من عشاق الفنون القتالية المختلطة، وهو الأمر الذي يجعل من أبوظبي عاصمة الفنون القتالية في العالم، إذا وضعنا في الاعتبار بطولات الجوجيتسو وبطولة يو إف سي في نفس المرحلة.