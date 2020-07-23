شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث توصيات في ختام المنتدى الدولي للمرأة والرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس دبي الرياضي الأربعاء، فعاليات المنتدى الافتراضي الدولي لرياضة المرأة الذي أقيم تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، وشارك فيه عدد من القياديات الرياضية النسائية المحلية والدولية، وعدد من الرياضيات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية.

وأسفر المنتدى عن ثلاث توصيات قدمتها فوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي بعد ختام جلسات المنتدى الدولي، تمثلت في العمل على توفير البيئة الآمنة لممارسة المرأة للرياضة، وفق الأجواء والإجراءات المحصنة لها من التحديات التي قد تواجها حالياً ومستقبلاً، ويضمن أفضل مشاركة لها ضمن ضوابط الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، وتشجيع وحث البطلات العربيات على مواصلة التدريبات والمشاركات المؤهلة للدورة الأولمبية القادمة طوكيو 2021، وتقديم كل سبل التعاون المشترك لمواصلة تحقيق إنجازات المرأة العربية.

وتم تأكيد مكانة وريادة المرأة التي تجسدت في عضوية 3 سيدات للجنة الأولمبية الدولية في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية منذ أيام، والعمل على تمكين القيادات النسائية العربية من رئاسة وعضوية المنظمات الرياضية بكافة مستوياتها.

وتضمن الملتقى أربع جلسات أقيمت على برنامج التواصل «زووم»، وتمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة برياضة المرأة في ظل الظروف الحالية، حيث ناقشت الجلسة الأولى تأثير جائحة كورونا في رياضة المرأة والمجتمع، بينما حملت الجلسة الثانية عنوان: مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة، وتناولت الجلسة الثالثة تأثير جائحة فيروس كورونا في أداء اللاعبات، فيما استعرضت الجلسة الرابعة موضوع دور المؤسسات في دعم برامج رياضة المرأة مستقبلاً.

وأشادت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي بدور دولة الإمارات في الاهتمام بالمرأة، وتمكينها وتطوير الرياضة النسائية، حيث لمس العالم العربي كله المستوى المتطور الذي حققته رياضة المرأة الإماراتية، وهذا بفضل دعم القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المجالس الرياضية واللجان النسائية في كل إمارة، كما أن قدرة دولة الإمارات على مواجهة جائحة «كوفيد ـ 19» تدل على إمكانياتها وعلى تحقيق المستحيل للوصول إلى ما تخطط له.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عضوة مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بدبي: «المرأة الإماراتية لها باع في الرياضة والنتائج ملموسة محلياً وعربياً، وعندما سادت جائحة «كوفيد ـ 19» العالم، لاحظنا تراجعاً في النتائج والفنيات واللياقة، وهو أمر سائد في كل دول العالم بسبب قلة المشاركات في المنافسات والتدريبات، لكن في دولة الإمارات لدينا حكومة رشيدة لها رؤية، وتضع الخطط وتتابع التنفيذ وحريصة على صحة وسلامة ومستوى كل فرد في الدولة.

فقد استطاعت الإمارات أن تتغلب على الوباء في أسرع وقت ممكن، وفق التخطيط الموضوع كما ستنطلق المنافسات خلال فترة قريبة، وستعود فتياتنا إلى النشاط من جديد».

وقالت د. مي الجابر عضوة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «في إطار جهود أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لاستمرارية العمل في ظل ظروف جائحة «كوفيد ـ 19» أطلقت الأكاديمية العديد من المنافسات الافتراضية المختلفة التي وصلت إلى 10 فعاليات افتراضية، تمثل تحدي تسلق قمة «ماترهورن» من المنزل، وسباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري الافتراضي وغيرها من الفعاليات، إضافة إلى تنظيم 9 محاضرات توعوية و12 ورشة عمل عن بعد، مثل ورشة عمل أساسيات الشطرنج للمبتدئين من المنزل، وشارك في هذه الفعاليات أكثر من 8700 سيدة من مختلف الجنسيات والأعمار، حرصاً على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بمواجهة خطر انتشار الوباء».

وقالت ندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «على الرغم من ظروف وتحديات هذه المرحلة التي نُطلق عليها مصطلح منحة وليس محنة، تعلمنا كيفية التغلب عليها وتحويلها إلى مبادرات مفيدة، ومنها على سبيل هذا المؤتمر. وواجهت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة جائحة فيروس كورونا بالعديد من الفعاليات والمبادرات، فكان وقت الحجر الصحي فرصة لتحقيق العديد من الإنجازات، ومع الحديث عن مستقبل رياضة المرأة والتحديات، تبرز الحاجة لجهود أكبر من المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة في دعم برامج رياضة المرأة، وتعزيز حضورها المتميز على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وهنا يمكن القول إنه من أهم أدوار المؤسسات الرياضة، دعم المرأة اللاعبة في المجال الرياضي، مما يوصلها إلى منصات التكريم وممارستها لأسلوب حياة صحي».