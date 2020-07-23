شوكوروف يجتاز الفحوص الطبية وينتظم في تدريبات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

انتظم اللاعب الأوزبكي اوتوباك شوكوروف في تدريبات نادي الشارقة، اليوم الأربعاء؛ بعد اجتيازه الفحص الطبي المقرر لكل لاعب، وبعد إخطاره بسلبية فحص كورونا بعد ساعات من وصوله عبر الرحلة الماراثونية الطويلة التي استغرقت 4 أيام من السفر.

وكان شوكوروف في قمة معنوياته خلال المشاركة في تدريبات الملك واللقاء مع زملائه اللاعبين؛ حيث أصبح كل تفكير اللاعب موجهاً نحو خدمة الفريق، وتقديم الأفضل خلال هذا الموسم؛ وهو الموسم الثالث له مع الشارقة.

وتوجه بالشكر إلى شركة الكرة برئاسة عبد الله العجلة، وإدارة الفريق ممثلة في أحمد مبارك مدير الفريق، وسعود الدوخي إداري الفريق، وأشاد أيضاً بجمهور نادي الشارقة الذي وصفه بالجمهور الوفي والمخلص لفريقه؛ من خلال التشجيع والدعم المعنوي للفريق، والتواصل معه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن شوكوروف يحظى بحب جمهور نادي الشارقة؛ لأنه يعد لاعباً منضبطاً وغيوراً ومقاتلاً، ويكن له جمهور الشارقة كل الاحترام والتقدير؛ كونه يعد مثالاً للاعب المنضبط.