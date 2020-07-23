الحمرية يفاضل بين خورفكان وجبل علي للمعسكر الداخلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



دشّن فريق الحمرية تحضيراته للموسم الجديد بمشاركة 20 لاعباً تم توزيعهم على مجموعتين بإشراف المدرب المساعد محمد إسماعيل، انتظاراً لوصول المدرب التونسي غازي الغرايري في الأول من الشهر المقبل، ويفاضل الحمرية بين خورفكان وجبل علي؛ لإقامة معسكره الداخلي، وسيتم حسم وجهة المعسكر الأربعاء.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية: إن الفريق بدأ بتنفيذ المرحلة الأولى من الإعداد وسط حضور كبير وأجواء جيدة، على أن تتواصل التحضيرات من خلال المعسكر الداخلي، وأضاف: «اكتمل عقد الفريق، ويتبقى فقط التعاقد مع الأجنبي الثاني، وفضلنا التريث في اختياره من أجل المزيد من التدقيق وصولاً لانتداب لاعب مميز يضيف للفريق».

وتابع: «قررنا الاكتفاء بوجود لاعبين اثنين في فئتي المواليد والمقيمين؛ لأننا رأينا أن اللاعب الثالث في الأغلب يحصل على راتب من دون مشاركة».

وعن هدف الفريق وطموحاته، ذكر أنهم يرغبون في الصعود؛ لكنه أشار إلى أن هذا الهدف تتطلع إليه 6 فرق في الدوري، متوقعاً أن تنحصر المنافسة في الصعود بين ناديه والإمارات والحصن ودبا الفجيرة والبطائح والعروبة، بيد أنه لم يستبعد المفاجآت، وقال: هناك فرق جيدة، وتعمل في هدوء وأعتقد أنها ستكون قادرة على قول كلمتها في البطولة؛ ولذلك ترشيح هذه الفرق الـ6 لا يعني أن المنافسة ستقتصر عليها؛ لكنها من حيث المبدأ قد تكون الأفضل والأوفر حظاً.