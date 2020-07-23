«القوس والسهم» يعتمد خطط اللجان والمعايير الفنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد القوس والسهم معايير التميز المؤسسي منهج عمل من أجل مواصلة خطوات التقدم والبناء في تمكين وتطوير ونشر هذه اللعبة الأولمبية، والعمل وفق منهجية واستراتيجية واضحة المعالم ذات أهداف محددة تكون مرجعية لكافة أركان اللعبة من أجل تكاتف الجهود بينها للوصول إلى أقصى غايات التميز.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الإدارة بتقنية الفيديو عن بعد، بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح سرور الفلاسي نائب الرئيس، وحسن عبد الله المزروعي الأمين العام، وهند الحوسني الأمين المالي، وأعضاء الاتحاد: سالم جمعة رئيس اللجنة الفنية، عبد الله الضنحاني رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وعبد الله خوري رئيس لجنة الاستثمار والتسويق.

وتم في الاجتماع اعتماد خطط عمل لجان الاتحاد بعد طرحها ومناقشتها من قبل رؤساء اللجان، التي تم وضعها بناء على الاستراتيجية الأساسية للاتحاد التي تقوم على منهج علمي وعملي أساسه نشر رياضة القوس والسهم وتطوير مستويات اللاعبين واللاعبات والتواصل مع الجهات والشركاء من أجل دعم إقامة البطولات والمشاركة في الأحداث الخارجية وإبراز الخطوات الإيجابية التي تمر بها هذه الرياضة ذات النمو المتسارع في الفترة الأخيرة.

كما تم الاطلاع على الميثاق الأولمبي ومناقشة مستجدات التعاون والتواصل الفعال بين الاتحاد والأولمبياد المدرسي، حيث تعتبر القوس والسهم من الرياضات المتواجدة فيه سنوياً منذ انطلاقه في إطار السعي لنشرها في المدارس.

كما تم اعتماد المعايير الفنية بخصوص اختيار الرماة للمنتخب، واختيار المدربين والحكام، وبحث أجندة إعداد المنتخب وفق خطة مشاركات داخلية وخارجية في الفترة المقبلة، كما تم استعراض خطة إعداد منتخب القوس والسهم للسيدات.

وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التواصل الاجتماعي، وزيادة التفاعل الإعلامي من خلال عرض خطوات العمل والتجاوب بكل شفافية من أجل إبراز صورة هذه الرياضة ذات الآمال والطموحات الواعدة على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود في المرحلة المقبلة لتعويض فترة التوقف جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، علماً أن الاتحاد بقي على تواصل مع الأندية واللاعبين لإقامة تدريبات عن طريق الفيديو عن بعد لضمان حفاظ اللاعبين على جاهزيتهم في المرحلة المقبلة.