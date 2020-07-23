شكرا لقرائتكم خبر عن باقة من الفعاليات الرياضية والثقافية في «صيف الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح نادي الذيد خلال فترة النشاط الصيفي الافتراضي في شهر يوليو الجاري مجموعة متنوعة من البرامج والدورات الرياضية والثقافية والاجتماعية حملت شعار «عطلتنا غير» ضمن فعالياته لصيف نادي الذيد، بلغت أكثر من 15 برنامجاً متميزاً رسخت لرؤيته في ما يتولاه من أدوار في خدمة المجتمع كونه مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية متكاملة.
ويقدم النادي خلال تلك الفترة وذلك من خلال التواصل المرئي العشرات من البرامج التي حققت أهدافاً قطعها على نفسه ليكون في طليعة الأندية التي تقدم رؤى رياضية وثقافية خلال عطلة الصيف بجانب استفادة كافة شرائح المجتمع علاوة على الاهتمام بالأنشطة المجتمعية لترسيخ الأهداف التي يسعى لتحقيقها في إطار رقعة أنشطته المختلفة.
وأكد حميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد على أهمية تواصل الفعاليات التي ينظمها النادي وعكست العلاقة بين الرياضة والثقافة الرياضية والاجتماعية في نجاح لافت وتميزها في تقديمها عن بعد بشكل جاذب وناجح وبحضور المئات من الطلبة والأسر التي تابعت البرامج.
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