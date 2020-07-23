جامعة الملك سعود توقع عقد استثمار ملعبها بـ265 مليون ريال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وقعت جامعة الملك سعود، الأربعاء، عقد استثمار ملعبها الذي يتسع لـ25 ألف متفرج مع شركة الوسائل السعودية بعد فوز الأخيرة على شركة نادي الهلال في المنافسة التي طرحتها الجامعة مؤخراً.

ويمتد عقد الاستثمار الجديد لمدة 10 سنوات مقابل 265 مليون ريال، وبحسب مصادر متطابقة ستقوم الشركة بتأجير الملعب على نادي النصر بعد أن كان في السنوات الثلاث الماضية مؤجراً لمصلحة الهلال.

وتسعى الشركة الجديدة إلى إحداث نقلة تطويرية في الملعب الذي افتتح عام 2015 بزيادة سعته الجماهيرية بنسبة 15% ليتسع بـ29 ألف متفرج، إلى جانب إدخال التقنية الرقمية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في التحول الرقمي.

واكتسب ملعب جامعة الملك سعود خلال السنوات الثلاث، الاهتمام من خلال استضافته لمباريات فريق الهلال إلى جانب بطولة السوبر كلاسيكو بين منتخب البرازيل والأرجنتين وكذلك كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو.