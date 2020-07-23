أهلي جدة يصطدم بأزمة العقود المنتهية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يمر أهلي جدة بمنعطف قد لا يبشر بالخير لأنصاره في هذه الفترة، حيث يواجه النادي أزمة حقيقية أمام العقود المنتهية والاستحقاقات المتأخرة، ما جعله يفقد نجمه عبد الفتاح عسيري الذي انتقل قبل أيام لمصلحة النصر. كما خسر مهاجمه ديجانيني تفاريس الذي أكد مدير أعماله فسخ عقده مع النادي من جانبه لسبب مشروع هو عدم استلام لاعب الرأس الأخضر مستحقاته المتأخرة.

وعلى الرغم من سلسلة الاجتماعات المتوالية التي تعقدها إدارة الأهلي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم إلا أن كل ذلك لا يزال بدون نتائج.

ويواجه النادي الملقب بقلعة الكؤوس حالياً عقوداً على وشك الانتهاء يتصدرها عقد المهاجم سلمان المؤشر الذي ينتهي بعد 10 أيام ولم تتوصل الإدارة لاتفاق معه على التجديد لاشتراطه الحصول على 5 ملايين ريال عبارة عن متأخرات من عقده الحالي قبل التفاوض على عقده الجديد، في وقت تشير المصادر إلى أن اللاعب صاحب الـ31 عاماً يمتلك عروضاً من الشباب واتحاد جدة وقد يفضل الرحيل على خطى عبد الفتاح عسيري.

وبجانب المؤشر دخل الحارس المخضرم ياسر المسيليم في الفترة الحرة منذ إبريل الماضي دون اتضاح الصورة حول مستقبله مع الفريق في وقت طالب المدرب الصربي فلادان إدارة النادي بسرعة التعاقد مع حارس جديد بعد انتقال الحارس باسم العطا الله للوحدة ولم يتبق سوى الحارس محمد العويس والمسيليم والحارس الأولمبي محمد الربيعي.

وعلى خطى تفاريس، تشير المصادر إلى أن الجزائري يوسف البلايلي عازم على الرحيل عن النادي بسبب التأخر في استلام مستحقاته وخصم 50% من مرتبه دون موافقته خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا.

ووسط تلك الظروف يطالب الصربي فلادان إدارة النادي بتجديد الدماء بتعاقدات محلية وأجنبية من أجل تحقيق البطولات، في حين يحتل الأهلي حالياً المركز الرابع في دوري المحترفين السعودي برصيد 37 نقطة قبل استئناف البطولة في 4 أغسطس المقبل.