ختام ناجح لدورة تأهيل منظمي شطرنج آسيا أونلاين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة تأهيل المنظمين التي تم تخصيصها للناطقين باللغة العربية في القارة الآسيوية عبر تطبيق الاتصال المرئي زووم، بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج، خلال الفترة من إلى 16 إلى 21 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة 55 دارساً من مختلف الأعمار، والجنسيات، والدول، من مختلف أنحاء العالم من خارج القارة الآسيوية، كالولايات الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد لا بأس به من الدول الإفريقية.

حاضر في الدورة المحاضر الدولي وخبير التنظيم والتحكيم مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج الذي قام بتغطية جميع المحاور المطلوبة للحصول على شهادة منظم دولي معتمد من الاتحاد الدولي للشطرنج وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال التنظيم للأحداث والفعاليات الشطرنجية التي اشتملت أيضاً على محاور فنية مهمة للمنظم الدولي

من جهته، شارك هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج في حفل الختام الافتراضي، وتفاعل مع المشاركين، واستمع بإنصات إلى آرائهم، وملاحظاتهم، ومقترحاتهم للتطوير والتحسين في الدورات القادمة.

وألقى أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة كلمة الختام، حيث نقل للمشاركين تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، وتوجيهاته الدائمة نحو تطوير الكوادر الفنية الآسيوية ومتابعة المستجدات في اللوائح والقوانين للمنظمين والحكام، بما يساعدهم على مواكبة الطفرة الكبيرة التي يشهدها الشطرنج الآسيوي، وثمّن جهود أحمد البلوشي رئيس الاتحاد العماني للشطرنج،

وجاءت الإشادة الكبيرة من الدارسين للمحاضر الإماراتي العالمي مهدي عبدالرحيم، في صدارة المداخلات التي ذكرها المشاركون، وأكد أمين عام الاتحاد الآسيوي أن كميات الشكر والثناء للاتحاد الآسيوي بصفة عامة، وتركيز الجميع على الإشادة بالمحاضر الإماراتي مهدي عبدالرحيم بصفة خاصة، يثلج الصدر ويبعث على السرور، وتؤكد كفاءة أبناء الإمارات في الإنتاجية والاحترافية في نقل المعرفة.