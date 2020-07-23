رابطة المحترفين تنظم ورشاً رياضية في المخيم الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك رابطة المحترفين الإماراتية في فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة الأنشطة الصيفية الافتراضية 2020 المتنوعة، التي أطلقتها الوزارة من أجل منح الطلبة فرصة لتطوير مهاراتهم.

وتأتي مشاركة الرابطة من خلال جلسات متنوعة تخص قطاع كرة القدم، حيث تقدم 4 ورش عمل للمشاركين، يتم خلالها تعريفهم بفوائد لعبة كرة القدم ودورها في تنمية الشخصية، بالإضافة إلى ورشة حول دور الرابطة في تنظيم المسابقات مع الأندية المحترفة، وشرح كامل حول هيكل كرة القدم حول العالم يقدمها عبد الله مبارك من إدارة ترخيص الأندية في الرابطة.

كما تحرص رابطة المحترفين الإماراتية من خلال مشاركتها في المخيم الصيفي على تقديم حصص رياضية «عن بعد» بمشاركة مدربين بالمراحل السنية في أندية دورينا، ويتعلق الأمر بحصة عن للياقة البدنية يقدمها الكابتن محمد الغماري مدرب اللياقة البدنية للمراحل السنية في نادي الجزيرة وحصة في تطبيق بعض مهارات كرة القدم مع الكابتن إيهاب علي حسن من نادي بني ياس.

وقال وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: «مشاركتنا في فعاليات المخيم الصيفي تعكس توجهنا في دعم المبادرات الوطنية، والتوعية بأهمية الرياضة في صفوف مختلف فئات المجتمع، ونشر الثقافة الرياضية، نحن سعداء بهذه المشاركة ونتطلع لاستقبال عدد كبير من المشاركين في مختلف الورش التي نقدمها».