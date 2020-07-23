ختام برنامج تطوير كوادر العاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومركز إعداد القادة سلسلة دورات تطوير الكفاءات التخصصية للعاملين بالقطاع الرياضي لأصحاب الهمم، والتي استمرت على مدار ثلاث أسابيع متتالية وشارك بها عدد كبير من المتحدثين المحليين والدوليين في عدة تخصصات مختلفة.

انطلقت السلسلة التخصصية بدورة حول مفاهيم التواصل مع اللاعبين من أصحاب الهمم وحضرها 592 مشاركاً عبر منصة «زووم» و1200 متابع عبر وسائط البث المباشر لمركز إعداد القادة والأولمبياد الخاص الإماراتي، وشهد الأسبوع الثاني دورة حول الإعداد للنجاح ومفاهيم التواصل التطبيقي بالنشاط الرياضي وحضرها 754 مشاركاً عبر منصة زووم و1400 متابع للبث المباشر، واختتمت السلسلة بدورة في كيفية التعامل مع التحديات للرياضيين، والإعداد النفسي كمدخل للرعاية النفسية وحضرها 1127 مشاركاً بخلاف 2799 متابعاً عبر البث المباشر.

وتميزت الدورات بحضور متميز من أكثر من 25 دولة مختلفة، الأمر الذي يسهم في نشر الثقافة الرياضية حول القطاع الرياضي لأصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية بالأولمبياد الخاص، ويعزز من مهارات العاملين بهذا المجال.

وشاركت في الدورة ضمن المحاضرين رحمة إسماعيل الحاصلة على شهادة برنامج المدرب الوطني للأولمبياد الخاص والمعالج بمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، وكما شارك كل من الدكتور حسام رضوان كامل أستاذ الإدارة الرياضية، والدكتور مدحت محمود إبراهيم أستاذ علم النفس والمعد النفسي للمنتخبات الوطنية للكاراتية، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، والدكتور شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الإقليمي.

وتضمنت السلسلة التعليمية عدداً من أهم المحاور التي تساعد على تطوير كفاءات المدربين والإداريين وكافة العاملين بالقطاع الرياضي، حيث تم تقديم محاضرات متخصصة في تحليل السلوك التطبيقي، والإدارة الرياضية ومفاهيم الاتصال الفعال في النشاط والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى علم النفس الرياضي والإعداد النفسي للرياضيين وتأثيره في تطوير الأداء.

وتوجه الأولمبياد الخاص الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلاً في عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات ومركز إعداد القادة على رعاية تلك السلسلة المتميزة من الدورات الافتراضية المهمة التي شارك بها مدربون ومعلمون وإداريون مهتمون برياضة أصحاب الهمم من 25 دولة، كما أثنى على الدور الذي تقوم به مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنظيم واستضافة الدورات الافتراضية وفتح باب المشاركة للمهتمين من كافة برامج الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي جعل منصة البرنامج الإماراتي إحدى أهم المنصات للبرامج الافتراضية التي يتابعها كافة العاملين في مجال رياضة الأولمبياد الخاص.

ومن جانبه قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «النجاح الكبير الذي حققته هذه السلسلة من ورش العمل نتاج طبيعي للعمل الجماعي بين العديد من المؤسسات والشركاء داخل الدولة وخارجها، وكان لدينا هدف مشترك هو نشر المعرفة وتعزيزها في أوساط مدربي فئة أصحاب الهمم في دولة الإمارات على وجه الخصوص والوطن العربي عموماً، نظراً لأهمية هذا الأمر في تقديم أفضل الخدمات والفرص لأصحاب الهمم والمساهم في تهيئة أفضل بيئة رياضية لهم».