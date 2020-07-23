شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يضم الثلاثي عدنان والعبدولي وأديلسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الذيد عن تعاقداته الجديدة للموسم الكروي 2020-2021 حيث ضم الثلاثي عدنان حسين قادماً من حتا، ومحمد عبيد العبدولي قادماً من الجزيرة، بالإضافة إلى البرازيلي أديلسون فيريرا محترف دبا الفجيرة السابق.

ورحب الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد العجماني الذي تم تجديد الثقة فيه لقيادة الفريق للموسم الثاني باللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف الفريق، وشكر إدارة النادي على المزج بين الخبرة والشباب في مسألة التعاقدات لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.

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