أريولا يشعل التكهنات في لندن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعل الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا (27 عاماً) التكهنات بصورة من أمام منزله الجديد الذي اشتراه قبل 9 شهور في العاصمة البريطانية لندن، وكتب حارس سان جيرمان تحت صورة في حسابه الشخصي على السوشيال ميديا بعد انتقاله للمنزل هذا الأسبوع: «قبل بضع سنوات كنا نحلم بشراء منزل في لندن، حلمنا أصبح واقعاً وسعادة مباركة».

وتميل التكهنات لكون تشيلسي هو النادي الذي سينتقل إليه بطل مونديال 2018 بعد تمضيته هذا الموسم بعقد إعارة في ريال مدريد لم يشارك أثناءه إلا في 8 مباريات بجميع المسابقات، ويريد سان جيرمان بيع أريولا لأن لديه كيلور نافاس لذا حرص رايولا وكيل أعمال أريولا على تدبير صفقة له في إنجلترا حتى لو إعارة في حال لم يستطع تشيلسي دفع الـ20 مليون استرليني التي يطلبها سان جيرمان، وكان البلوز وضع أكثر من حارس في مرمى الرادار بعد أخطاء حارسه الإسباني كيبا منهم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد وهندرسون حارس اليونايتد المعار الذي يرفض اليونايتد حتماً بيعه لناد منافس.