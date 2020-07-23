شكرا لقرائتكم خبر عن دورة آسيوية ناجحة لتنظيم بطولات الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة تأهيل المنظمين التي تم تخصيصها للناطقين باللغة العربية في القارة الآسيوية عبر تطبيق الاتصال المرئي «زووم»، وذلك بالتعاون مع اللجنة العمانية للشطرنج، بمشاركة 55 دارساً من مختلف الأعمار والجنسيات.

حاضر في الدورة خبير التنظيم والتحكيم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج الذي قام بتغطية جميع المحاور المطلوبة للحصول على شهادة منظم دولي معتمد من الاتحاد الدولي وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وشارك هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي في حفل الختام ونقل للمشاركين تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي وتفاعل معهم واستمع لمقترحاتهم لتطوير الدورات القادمة.

تضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الرئيسية تمثلت في قواعد التقويم لبرنامج بطولات الشطرنج واللوائح العامة للمسابقات والبطولات الخاصة والجوائز السنوية لبطولات الاتحاد الدولي وإجراءات المناقصة والمفاضلة بين عروض الدول المتقدمة لاستضافة البطولات العالمية والتعليمات الفنية لاستضافة البطولات الدولية وقواعد التصنيف الدولي للاعبي الشطرنج والقواعد التنظيمية الأساسية لمسابقات الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف.

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