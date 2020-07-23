شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل معلول: أفضل تدريب الأهلى على الزمالك ..و محمد صلاح أفضل لاعب عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التونسى نبيل معلول مدرب منتخب سوريا، أنه فى حالة تلقيه عروض لتدريب الاهلى و الزمالك سيختار تولى القيادة الفنية للفريق الاحمر بسبب أنتمائه له منذ الصغر وهذا الامر لا يقلل من قوة الفريق الأبيض.. وأضاف نبيل معلول خلال تصريحات تلفزيوينة أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و منتخب مصر أفضل لاعيب عربى على مر التاريخ عقب الانجازات التى حققها مع الريدز خلال السنوات الماضية وأنه لا يوجد لاعب عربى قادر على تحمل ضغط اللعب فى بطولة الدورى الانجليزى الممتاز .

وتابع نبيل معلول حديثة أنه يوجد أختلاف كبير بين تدريب الاندية و المنتخبات فى كثير من الامور أبرزها عدد أيام التدريب و أشار الى ثقته فى قدرات لاعبو منتخب سوريا للوصول الى نهائيات بطولة كأس العالم القادمة.

من ناحية أخرى، أكد النجم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، هو يوم تاريخى بالنسبة لنا، وذلك بعد رفع فريق الريدز، لقب البريميرليج، مساء الأربعاء، بعد فوزه على فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3.

قال محمد صلاح، عقب نهاية اللقاء،:"التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، يوم تاريخى بالنسبة لنا، وسعيد بالتتويج بالبريميرليج، كأس العالم للأندية ودورى أبطال أوروبا".

أضاف الفرعون المصرى، قائلا:"كنت أتمنى تواجد الجماهير في الملعب، للإحتفال معهم، ولكن إنشاء الله السنة القادمة نحتفل سويا".

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وظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مع لقب الدوري الإنجليزي، والذى توج به فريق الريدز، مساء الأربعاء، بعد غياب دام 30 عاما.

وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وتسلم محمد صلاح، ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد صعوده إلى منصة التتويج.

ونجح محمد صلاح، في قيادة ليفربول، في حصد لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990.

وتسلم نجوم ليفربول، لقب كأس الدوري الإنجليزي، من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.