شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: ثقافة اللاعب المصرى و الإهمال وراء تفشى حالات كورونا فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن عدم ثقافة اللاعب المصري في التعامل مع فيرس كرونا هى سببفى تفشى الوباء فى الأندية المصرية ، مشددا على أن الأهمال و عدم الجدية فى التعامل مع الفيروس عامل أساسى .. و قال ياسر رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بشكل جيد أيضا له دور فى تفشى الفيروس ، متوقعا ظهور حالات أكثر فى الفترة القادمة بعد ثبوت إصابة 18 حالة فى فريق الإنتاج الحربى .

وطالب رضوان بضرورة وضع رقابة صارمة على اللاعبين حتى لا يتفاقم إنتشار الفيروس و يتم إستكمال الدورى على خير.

Advertisements