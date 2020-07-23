ياسر رضوان: ثقافة اللاعب المصرى و الإهمال وراء تفشى حالات كورونا فى الأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن عدم ثقافة اللاعب المصري في التعامل مع فيرس كرونا هى سببفى تفشى الوباء فى الأندية المصرية ، مشددا على أن الأهمال و عدم الجدية فى التعامل مع الفيروس عامل أساسى .. و قال ياسر رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بشكل جيد أيضا له دور فى تفشى الفيروس ، متوقعا ظهور حالات أكثر فى الفترة القادمة بعد ثبوت إصابة 18 حالة فى فريق الإنتاج الحربى .
وطالب رضوان بضرورة وضع رقابة صارمة على اللاعبين حتى لا يتفاقم إنتشار الفيروس و يتم إستكمال الدورى على خير.
وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبل بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.
وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائي لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.
واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.
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