شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: عيب لما حد يتهم المدربين بالتفويت للأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب أنه من العيب اتهام أي مدرب سواء منتمي للأهلي أو الزمالك التفويت لصالح ناديه القديم، وقال عماد النحاس خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس إن الحديث بالطبع غير منطقي خاصة وانه يصدر من مسئولين وليس أي فرد آخر مشدداً على أنه لا يريد الرد عليه نهائياً لكنه يحزنه بشدة.
وقال عماد النحاس ان تجربة نادي أسوان فهي وش الخير عليا سواء كنت مدرب أو لاعب فهي التي شهدت انتقالي كمحطة أولى من انتقالي بعد بداية في مغاغة عندما تعاقدوا معي في 96 ومن بعدها وظللت معهم في موسمين وتركت الفريق في الثالث.
وأضاف النحاس ، أنه لم يتحدث في الأمور المالية عند مفاوضات المقاولون معه ، مشيراً إلي انه أكد لمسئولي النادي أنه يريد العمل فقط وتحقيق نجاحات والأمور المادية ليست هدفه ، وهو ما رحب به المسئولين وقرروا التعاقد معه علي الفور .
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